Androidilla on vaikea tehdä rahaa – Super Mario Runin tuotoista suurin osa tulee iPhone-käyttäjiltä

Super Mario Run kuuluu viime vuosien suosituimpiin mobiilipelijulkistuksiin ja analyysiyhtiö Sensor Towerin mukaan peli on netonnut tähän mennessä noin 60 miljoonaa dollaria. Se on ihan mukavasti, vaikkei ihan ylläkään Supercellin julkistusten tasolle.Edellä mainitut 60 miljoonaa dollaria on kertynyt vuoden 2016 syyskuusta lähtien ja Sensor Towerin mittausten perusteella 77 prosenttia liikevaihdosta on peräisin App Storesta. Luvut kuvastavat hyvin sitä vanhaa tunnettua tosi asiaa, että vaikka Androidin kautta tavoittaa suuria käyttäjämassoja, niin halpojen puhelimien omistajat eivät ole halukkaita käyttämään rahaa mobiilipeleihin.iPhonen omistajat sen sijaan käyttävät rahaa puhelimeensa, mutta myös sovelluksiin. Näin ollen jos sovelluskehittäjä haluaa tehdä rahaa työllään, ei iOS:ää sovi alustana jättää sivuun. Sensor Towerin mukaan Google Playn osuus liikevaihdosta on ollut kuitenkin lisääntymään päin ja viime aikoina se saavutti 35 prosentin osuuden.