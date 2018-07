Luvassa poikkeuksellisen värikäs mallisto – Apple testaa uusia värejä iPhoneissa

KGI Securitiesin Apple-analyytikkotoimitusketjulähteiden mukaan Applen tämän vuoden iPhone-mallisto olisi poikkeuksellisen värikäs . Kuo on tunnettu hyvistä lähteistään, minkä takia hänen tietoihin voi hyvin luottaa.Tähän mennessä tiedetään se, että Apple esittelee syyskuussa kolme uutta puhelinmallia: 6,5-tuumaisen "iPhone X Plussan", päivitetyn iPhone X:n (5,8 tuumaa) ja 6,1 tuuman LCD-näyttöisen "halvan" iPhonen. Kaksi ensinnä mainittua ovat OLED-näyttöisiä. Plus-version hinta lienee noin tuhannessa dollarissa, jolloin iPhone X:n hinta olisi hieman edullisempi. LCD-näyttöinen perusversion suositushinnaksi arvioidaan 700 dollaria.Kuon tietojen mukaan 6,5-tuumainen iPhone X Plus tulisi myyntiin mustana, valkoisena ja kullanvärisenä. Nämä värit ovat tuttuja entuudestaan, mutta malliston perusversioon on luvassa jopa viisi eri värivaihtoehtoa. LCD-näytöllistä iPhonea voisi Kuon mukaan ostaa harmaana, valkoisena, sinisenä, punaisena ja oranssina. Tässä tapauksessa harmaa saattaa viitata tähtiharmaaseen.