Pokemon Go -hittipeli sai jatkoa -- Uutta peliä ladattu yli 7,5 miljoonaa kertaa

oli aikoinaan todellinen hittijulkaisu ja kaupungilla näkee edelleen intohimoisia pelaajia kävelemässä puhelin kourassa. Pokemonilla näyttää olevan sen verran innokas fanikunta, että pelaajia löytyy useammallekin julkaisulle.Toukokuun lopussa The Pokemon Company julkaisi Nintendo Switch -pelikonsolille Pokémon Quest -nimisen pelin, jossa ajatuksena on metsästää oman tiimin kanssa Pokemon-hahmoja. Lisäkoukkuna on Minecraft-tyylinen laatikkomainen grafiikka, joka ilmeisesti vetoaa hyvin pelaajiin, sillä kesäkuun loppuun mennessä Pokemon Questilla oli 2,5 miljoonaa pelaajaa.Lisäpotkua latausmääriin tuli kun peli julkaistiin Androidille ja iOS:lle. Kesäkuun 27. päivän jälkeen latausmäärät ovat kolminkertaistuneet eli Pokemon Questia on ladattu jo yli 7,5 miljoonaa kertaa