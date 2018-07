Hinnat eivät ole nousussa – Galaxy Note9:n hinta jäämässä tuhannen euron tasolle

Uuden sukupolven teknologiassa ominaisuudet lisääntyvät ja tehostuvat, mutta hinta pysyy usein samalla tasolla kuin aiemminkin. Tästä näkökulmasta katsottuna ei pitäisi olla kovin suuri ihme, että elokuun 9. päivänä esiteltävän Galaxy Note 9 -älypuhelimen epäillään olevan samanhintainen kuin viime vuonna julkistettu Galaxy Note 8.Puolalaisen Spider's Web -teknologiablogin mukaan Galaxy Note 9 tulisi myyntiin Euroopassa 24. elokuuta ja se maksaisi halvimman mallin osalta 995 euroa. Perusmallista löytyy kuusi gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.Hinta on samalla tasolla kuin vuosi sitten Galaxy Note8:n kohdalla – valuuttakurssit eivät ole heilahdelleet kovin paljoa suuntaan tai toiseen, eikä tuotantokustannuksetkaan ole nousseet. Ja kun hinnankorotus on aikoinaan saatu ajettua markkinoilla läpi, niin vanhoista hinnoista kannattaa pitää kiinni jos vain kilpailutilanne sen sallii.Galaxy Note 9:n on huhuttu sisältävän uuden Bluetoothilla toimivan S Pen -kynän ja ison 4000 milliampeeritunnin akun. Puhelin tulee ilmeisesti myyntiin myös uusissa väreissä. Muotoilullisesti Note9 tulee olemaan samankaltainen kuin edeltäjänsä.