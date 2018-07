Googlelle valtavat sakot – EU vaatii Googlea purkamaan Android-sääntelyä

Euroopan komission on määrännyt Googlelle 4,34 miljardin euron sakon yhtiön hakukoneen määräävää markkina-asemaa vahvistavien laittomien käytäntöjen vuoksi. Käytännössä kyse on siitä, että Google on pakottanut Android-laitevalmistajia sisällyttämään tuotteisiinsa Googlen palveluita, muiden muassa hakukoneen.Komission näkemyksen mukaan Google on asettanut Android-laitteiden valmistajille ja teleoperaattoreille vuodesta 2011 lähtien laittomia rajoituksia vakiinnuttaakseen määräävän markkina-asemansa hakupalvelujen markkinoilla. Komissio vaatii Googlea lopettamaan laittomiksi tulkitut toimet 90 päivän kuluessa tai muutoin sen on maksettava uhkasakko, joka on enintään viisi prosenttia Googlen emoyhtiön Alphabetin keskimääräisestä maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta.Tutkimuksissa komissio havaitsi Googlen rikkovan kilpailulainsäädäntöä ainakin kolmella tavalla. Google on vaatinut Android-valmistajia esiasentamaan laitteisiin Googlen hakukoneen ja Chrome-verkkoselaimen, jotta ne saisivat pääsyn Googlen Play Store -sovelluskauppaan. Lisäksi Google on maksanut tietyille valmistajille ja operaattoreille siitä, että ne esiasentavat yksinomaan Google Search -sovelluksen. Kolmanneksi Google on estänyt yhtiön sovelluksia esiasentavia valmistajia myymästä vaihtoehtoisella Android-versiolla varustettuja laitteita (Android-forkkien kielto).Komission näkemyksen mukaan Google on näillä toimilla rajoittanut laittomasti kilpailua ja tukahduttanut kilpailijoiden pääsyn markkinoille.Googlen näkemyksen mukaan se on – päinvastoin – lisännyt kilpailua, mistä esimerkkinä innovaatioiden lisääntyminen sekä hintojen lasku. Google aikoo valittaa komission päätöksestä.