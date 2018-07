Samsung yllättää – Taipuva puhelin tulee jo ensi vuonna myyntiin

kehittää seitsemän tuumaista mobiililaitetta, jonka voisi taittaa keskeltä pienemmäksi – samaan tapaan kuin lompakon. Suunnitelmista uutisoi Wall Street Journal . Kyseessä olisi yksi markkinoiden ensimmäisistä taittuvanäyttöisistä puhelimista, joita on odotettu kuin kuuta nousevaa jo lähes 10 vuoden ajan.Puhelimissa käytetään jo nyt näyttöpaneeleita, jotka on taivutettu kaareviksi. Näyttöjen muotoa ei ole kuitenkaan voinut muuttaa käytön tai tarpeen mukaan, koska ne on kiinnitetty jäykän lasikuoren ja rungon väliin. Kun Winner-nimisen prototyypin avaa, käyttäjän eteen avautuu täysin yhtenäinen näyttöpinta, joka vastaa kooltaan pientä tablettia.Samsungin ajatuksena on Wall Street Journalin lähteiden mukaan luoda laitteen ympärille uusi tuotekategoria. Yhtiöllä olisi näin kolme lippulaivakategoriaa: Galaxy S, Galaxy Note ja Winnerin ympärille luotava mallisto.Wall Street Journalin mukaan Samsung aloittaa Winnerin kaupallistamisen ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Markkinointi kohdistuu aluksi valikoiduille kohdeyleisöille, kuten pelaajille.