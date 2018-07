Spotify muutti välimuistin tyhjentämistä – Ei pakota poistamaan ladattuja musiikkikappaleita

on tehnyt Android- ja iOS-sovelluksiinsa viimeisten viikkojen aikana pienen muutoksen, mutta se helpottaa monen kuuntelijan elämää ratkaisevasti. Ainakin arjessa on yksi ensimmäisen maailman ongelma vähemmän.Kyse on siitä, että Spotifyn välimuistin tyhjentämisen yhteydessä ovat hävinneet myös offline-kuuntelua varten ladatut musiikkikappaleet. Suoratoistopalvelun uusimmissa sovellusversioissa välimuistinhallintaa on kuitenkin parannettu niin, että tyhjentäminen ei vaikuta offline-kuunteluun, vaan musiikkikappaleet jäävät tyhjentämisen jälkeenkin puhelimeen. Spotify ilmoittaa tästä seikasta välimuistin nollauksen yhteydessä.Välimuistin hallintaan pääsee käsiksi Spotifyn Asetukset-valikon alta löytyvästä tallennustila-asetuksista (Settings > Storage). Valikon alaosasta löytyy erikseen valinta, josta voi tyhjentää välimuistin lisäksi ladatut tiedostot.Ominaisuuden huomasi ensimmäisenä AndroidPolice