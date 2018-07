Yhdysvaltalainen lasivalmistaja on ottanut uuden harppauksen älypuhelimien näyttöjen suojana käytettävissä Gorilla Glass -lasien kehityksessä. Yhtiö on esitellyt seuraajan nykyisissä älypuhelimissa laajalti käytetylle Gorilla Glass 5:lle.Corningin mukaan uusi-lasi on edeltäjäänsä nähden jopa kaksi kertaa kestävämpi. Väittämä perustuu pudotustesteihin, joiden mukaan lasi selviytyi 15 pudotuskerrasta ehjänä (pudotuskorkeus oli 1 metri). Kestävyyden taustalla on Corningin mukaan täysin uusi lasikomposiittimateriaali.Gorilla Glass 6:n käyttöä testataan parhaillaan ja Corning uskoo sen asiakkaiden tuovan sitä hyödyntäviä tuotteita markkinoille jo seuraavien kuukausien aikana.