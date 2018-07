Googlen tiliä ei voi enää luoda alle 16-vuotias - koskee myös Suomea

Suomessa ikäraja laskee, mutta vasta myöhemmin

Family Link pelastaa

tietosuojadirektiivi, eli tuttavallisemmin, on aiheuttanut valtavan määrän muutoksia yritysten käytäntöihin henkilötietojen käsittelyn suhteen.Nyt yksi näistä muutoksista on se, että Suomessa - kuten monissa muissakin EU-maissa - ikäraja on noussut 16 vuoteen . Ikäraja koskee siis Google-tiliä, joka vaaditaan mm.sekä monien muiden palveluiden käyttöön.Alle 16-vuotias ei siis voi enää omin nokkineen luoda itselleen Google-tiliä rikkomatta Googlen käyttöehtoja. Google myös kertoo sivuillaan, että yhtiö voi poistaa käyttäjätilit, joiden luonnissa on huijattu käyttäjän iän suhteen.16 vuoden ikäraja johtuu GDPR-asetuksen yleisestä ikärajasta. Ikäraja määrittää sen iän, jossa lapsen katsotaan olevan tarpeeksi kypsä antamaan yritykselle luvan kerätä hänestä tietoja.Tähän yleisikärajaan on mahdollista tehdä maakohtaisia muutoksia ja artikkelin näin onkin tapahtumassa. Suomessa ikäraja aiotaan laskea, kun Suomen omat, GDPR:n kanssa yhtenevät lainsäädännöt ja käytännöt saadaan valmiiksi.Päinvastoin kuin esim. WhatsAppin ikärajan suhteen , Google mahdollistaa kuitenkin alaikäisille lapsille tunnuksen luonnin. Suomi on yksi maista, joka kuuluu Googlen-järjestelmään. Googlen ohjeita noudattaen täysi-ikäinen huoltaja voi luoda lapselleen oman Google-tilin, jota hän myös hallinnoi. Tilin hallintaoikeus siirtyy automaattisesti lapselle itselleen, kun hän saavuttaa Googlen käyttöehtojen mukaisen iän.