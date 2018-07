Ensi vuonna se alkaa – Huaweiltakin tulossa taipuva älypuhelin

Samsung esitteli juuri rikkoutumattomaksi kuvaillun näyttöpaneelin , jota suojataan lasin sijaan vahvistetulla muovilla. Joustava OLED-paneeli voisi soveltua hyvin taivuteltavan älypuhelimen näytöksi, millaista Samsung huhujen mukaan parhaillaan kehittäisi.Wall Street Journalin mukaan Samsung aikoisi tuoda taipuvan puhelimen markkinoille jo ensi vuonna . Kilpailu älypuhelinmarkkinoilla on kovaa, joten Samsung on saamassa haastajan laitteelle hyvin pian sen julkaisun jälkeen – mahdollisesti jopa ennen sitä.Talousjulkaisu Nikkein mukaan Huawei kehittäisi kiinalaisen näyttöpaneelivalmistaja BOE:n kanssa näyttöä taipuvaan näyttöön. Näitä laitteita tulisi markkinoille ilmeisesti pieniä määriä, minkä johdosta julkistuksella halutaan todennäköisesti vain kokeilla markkinareaktioita. Taipuvan näytön ansiosta Huawein puhelimen voisi "avata" lompakon tapaan kookkaammaksi tabletiksi (katso video alla). Tällaista laitetta Samsung on ainakin kehittämässä.