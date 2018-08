Apple menetti paikan kakkosena – Huawei myy jo enemmän puhelimia

on tullut maailman toisiksi suurin älypuhelintoimittaja. Kiinalaisyhtiö on ohittanut paikkaa pitkään hallinneen Applen selvällä marginaalilla: Huawei toimitti markkinatutkimusyhtiö IDC:n mukaan huhti-kesäkuussa 54,2 miljoonaa puhelinta, kun Apple ylsi "vain" 41,3 miljoonaan laitteeseen.Huawein markkinaosuus maailmanlaajuisessa älypuhelinmarkkinassa on kasvanut vuoden aikana peräti 40 prosenttia ja se hallitsee nyt 15,8 prosentin osuutta älypuhelinkaupasta. Markkinajohtaja Samsung toimitti toisella kvartaalilla 71,5 miljoonaa älypuhelinta ja hallitsi 20,9 prosentin osuutta. Korealaisyhtiön markkinaosuus putosi 10 prosentilla, mihin osasyyllinen saattaa olla Galaxy S9:n verkkaisesti käynyt kauppa Vaikka Apple menettikin paikkansa markkinakakkosena, mitä se on pitänyt hallussaan vuoden 2010 keväästä lähtien, ei se ole yhtiön kannalta erityisen hälyyttävää. Kuten juuri julkaistusta osavuosituloksesta voitiin lukea, on Applen puhelinmyynnin keskihinta noussut reippaasti. Huawein malliston hintahaitari on sen sijaan paljon leveämpi, joten volyymienkin tulee olla suuremmat.Samsungin, Huawein ja Applen lisäksi top 5:een mahtuivat kiinalaiset Xiaomi ja Oppo, jotka molemmat toimittivat markkinoille neljänneksen aikana noin 30 miljoonaa älypuhelinta. Xiaomin markkinaosuus on kasvanut vuoden aikaan 48,8 prosenttia, joten voi hyvin olla, että Xiaomikin ohittaa Applen tulevien kvartaalien aikana.