Ranskassa on astunut voimaan laki, joka kieltää kännyköiden ja tablettien käytön koulussa kaikissa tilanteissa, myös välitunneilla ja ruokatunneilla. Laki astuu voimaan syyskuussa 2018, kun Ranskassa alkavat koulut kesälomien jälkeen.Kielto on yksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vaalilupauksista. Jo aiemmin Ranskassa on ollut täyskielto kännyköille oppituntien aikana, mutta nyt kielto laajenee koskemaan koko koulussaoloaikaa.Ainoastaan opettajan päättämät, pedagogisin perustein tehdyt, poikkeukset ovat mahdollisia - eli käytännössä tilanteet, jossa opetusta tehdään älylaitteita apuna käyttäen. Aiheesta uutisoi mm. Engadget