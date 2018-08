Teratavun Samsung Galaxy Note9:n esittelyvideo vuoti

Samsungin uuden Galaxy Note9 -huippupuhelimen julkaisu on vahvistunut jo yli kuukausi sitten , ja S Pen -kynällä varustettua puhletti nähdään virallisesti ensimmäistä kertaa ensi maanantaina.Nyt kuitenkin on verkkoon vuotanut Samsungin virallinen promovideo, jolla esitellään kyseistä uutuuslaitetta. Videolta paljastuu varsin odotettu eikä yllätyksiä liiemmin tarjoava muotoilu, uusi S Pen -kynä, koko päivän akkukesto sekä erityisesti laitteen tarjoama huima tallennuskapasiteetti.Videolla 512 gigatavun muistikortin avulla laitteen kerrotaan tarjoavan jopa yhteensä teratavun tallennustilaa. Tämä kertoo siitä, että laitteen suurimmalla tallennuskapasiteetilla varustettu versio on 512GB, joka vahvistetaan myös videon tekstissä.Kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun älypuhelinvalmistaja tuo puhelimeen 512 gigatavun flash-muistilla varustetun version. Syystäkin promovideolla kehutaan, että tämä tarkoittaa vähemmän kuvien poistamista.Video vahvistaa myös Note9:n kaksoiskameran, USB-C- ja kuulokeliittimen sekä näytön, joka ei tarjoa lovia vaan perinteisemmät reunukset.