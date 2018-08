Seuraavan iPhonen mukana ei edes kuulokeliittimen adapteria?

Applen ratkaisu poistaa kuulokeliitin iPhone-puhelimista täyttää pian kaksi vuotta, ja yhtiö panostaa yhä enemmän langattomuuteen omissa laitteissaan. Huhujen mukaan Apple hivuttaa vieläkin radikaalimman ratkaisun tuleviin iPhone-malleihin.Olipa pari vuotta sitten tapahtuneesta mitä mieltä tahansa – Applen mukaan se oli erityisen rohkeaa, toisten mielestä siinä vaiheessa lähinnä hölmö design-valinta – niin langattomuus on varmasti tulevaisuuden teknologiaa.Barclaysin tutkimusyhtiö on jo alkuvuoden puolelta arvioinut, että tulevissa iPhone-laitteissa ei nähdä kuulokeliitintä, mutta tämän lisäksi pakkauksessa ei toimiteta edes adapteria, jolla kuulokkeet saisi liitettyä iPhonen ainoaan Lightning-liittimeen.Nyt Barclaysin mukaan adaptereita valmistava Cirrus Logic on käytännössä vahvistanut, ettei iPhone-myyntipakkaukset tule sisältämään kyseistä donglea, kertoo MacRumors Ensi kuussa Apple odotetaan esittelevän peräti kolme uutta iPhone-mallia, jotka ainakin näiden tietojen perusteella eivät sisällä kuulokeliitintä tai edes adapteria langallisille kuulokkeille. Vaikka adapterilla ei toki ole hintaa kuin noin kymppi, niin mikäli Apple poistaa sen myyntipakkauksesta, niin siitä syntyy takuuvarmasti jonkin sortin kohu.Nähtäväksi jää onko Apple todella niin tosissaan langattomuudesta, että ottaa vihat niskaan langallisten kuulokkeiden faneilta.