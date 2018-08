Ajokortti tulee kännykkään jo syksyllä - hyväksytäänkö se pankissa tai postissa?

julkaisee syksyllä sekä iOS- että Android-käyttäjille tarkoitetun-sovelluksen, jossa tulee mukana sähköinen ajokortti.Mutta sopiiko uusi mobiiliajokortti henkilöllisyyden todistamiseen? Asiassa on erikoinen kulma, sillä mobiiliajokortti ei ole lainsäädännön kuvaama fyysinen henkilöllisyystodistus, joten se ei korvaa virallista henkilökorttia.Mutta jotta asia olisi vielä kummallisempi, mobiiliajokortti ei myöskään korvaa fyysistä ajokorttia autolla ajaessa. Eli poliisin pysäyttäessä tien päällä, ei mobiiliajokortti riitä, vaan vaaditaan fyysinen ajokortti.Mutta taas muut kuin viranomaiset voivat tehdä sääntöihinsä poikkeuksia ja Ylen artikkelin mukaan useat kauppaketjut sekä mm.aikovat hyväksyä mobiiliajokortin henkilöllisyyden varmentamiseen. Eli jatkossa kun noudat postista kirjattua lähetystä, pelkkä kännykkä riittää ja ajokortin voi jättää kotiin. Sama pätee, kun kaupasta on ostamassa olutta ja ikä pitää todistaa. Mutta autoon hypätessä tilanne onkin eri.Trafin mukaan se, että mobiiliajokortti hyväksyttäisiin myös virallisesti, vaatii muutoksia olemassa olevaan lainsäädäntöön.Autoilija-sovellus on tällä hetkellä testissä muutamalla tuhannella käyttäjällä Suomessa ja se tulee yleiseen jakoon syksyn aikana. Sovellus on ilmainen ja kertoo mm. auton tulevan katsastusajan sekä maksettujen ajoneuvoverojen tilanteen.