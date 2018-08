Google Play varoittaa – Fortnite ei kuulu valikoimiin

Nyt kun yksi tämän vuoden kuumimmista hittipeleistä on saatu-älypuhelimille, voisi kuvitella Fortniten olevan saatavilla Google Playn kautta. Näin ei kuitenkaan ole, eikä todennäköisesti tule olemaan vähään aikaan. Jos omistat yhteensopivan laitteen , saat pelin beta-version ladattua Galaxy Apps -kaupasta.Koska Fortnite on niin suosittu peli, tullaan sitä hakemaan miljoonia kertoja Google Play -sovelluskaupasta. Tätä silmällä pitäen Google on päättänyt lisätä-hakujen hakutulossivun yläreunaan ilmoituksen , ettei Epic Gamesin julkaisemaa-peliä löydy sovelluskaupan valikoimista. Sivuilta voi löytyä feikkisovelluksia tai joitain ulkopuolisten luomia oheissovelluksia, mutta virallista peliä ei kaupassa ole.Ilmoituksella Google todennäköisesti yrittää varoittaa pelaajia lataamasta mahdollisesti vahingollisia feikkisovelluksia. Tosin tällaisia sovelluksia ei pitäisi lähtökohtaisesti löytyä Google Playstä.Epätyypillisen järjestelyn kautta Epic Games välttyy maksamasta Googlelle 30 prosentin siivua pelin tuotoista.