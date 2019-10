Opas: Asenna APK -tiedosto Androidiin

1. Etsi haluamasi tiedosto netistä ja lataa se



lataamassa peliä APK Mirror -sivustolta



"Tämän tyyppinen tiedosto voi vahingoittaa laitettasi"

2. Yritä asentaa APK-tiedosto



ladattu tiedosto näkyy nyt Androidin ilmoitusosiossa



ladattu tiedosto Lataukset -näkymässä

3. Salli tuntemattomista lähteistä asennus



"Turvallisuussyistä puhelin ei voi asentaa tuntemattomia sovelluksia tästä lähteestä"



Sallitaan selaimen asentaa sovelluksia

4. Asenna nyt, sallitusti



asennetaan ladattu APK



Asennus on valmis

Huomioitavaa

Koska Google Play ei tiedä sinun asentaneen kyseistä sovellusta, Google Play ei voi päivittää sitä . Tämä on tilanteesta riippuen joko hyvä tai huono asia: jos tarkoituksella halusit vanhan version, tilanne on hyvä. Jos taas asensit sovelluksen jostain muusta syystä Google Playn ulkopuolelta, joudut huolehtimaan jatkossa sovelluksen päivitykset itse, lataamalla aina uusimman APK-version sovelluksesta itse.

Toisinaan tulee tarve asentaa Android-puhelimeen tai -tablettiin myös sovelluksia, joita ei löydy-kaupasta.Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että sovelluksen uusin, Google Play -kaupasta ladattava, versio ei toimikaan enää puhelimessasi ja tarvitset sen vuoksi sovelluksen vanhemman version. Vanhoja sovellusversioita jaellaan useissa verkkopalveluissa, jotka ovat keskittyneet nimenomaan vanhojen versioiden arkistointiin. Yksi turvallisena pidetty ja luotettava tämäntyyppinen sivusto on APK Mirrors Myös jotkut sovellukset puuttuvat kokonaan Googlen kaupasta. Tunnetuin tällainen lienee-peli, jota ei löydy Googlen kaupasta lainkaan. Syy tähän on riita rahasta Fortniten kehittäjän ja Googlen välillä.Androidin sovellukset jaellaan-tiedostoina. Samoja APK-tiedostoja lataat myös Google Play -kaupasta, mutta sieltä ladattaessa Android huolehtii itse niiden asentamisesta ja sen sellaisesta.Kun taas haluat ladata Googlen kaupan ulkopuolelta asennettavia sovelluksia, homma toimii hieman eri tavalla ja muistuttaa pitkälti Windows-tietokoneille sovellusten asentamista.Seuraavia askeleita noudattaen saat asennettua APK-tiedostot helposti Androidille:Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, aloita sen lataus sivuston ohjeiden mukaan. Tässä esimerkissä lataamme AFK Arena -pelin APK Mirror -sivulta:Nyt, kun aloitat latauksen, esiin aukeaa tietoturvavaroitus, jossa Android kertoo tämän tyyppisten tiedostojenvoivan vahingoittaa puhelintasi.Jos kuitenkin tiedät mitä teet ja tiedät lähteen luotettavaksi, napautaLatauksen jälkeen ladattu tiedosto näkyy ilmoitusosiossa, kun vedät näytön yläreunasta sormella ilmoitusosion kokonaan auki:Nyt, napauta kyseisen latauksen ilmoitusta. Tämän jälkeen Android siirtää sinut Lataukset -näkymään, josta näkyvät kaikki lataamasi tiedostot, aikajärjestyksessä:Kun siirryit latausnäkymään,Kun napautit lataamaasi APK-tiedostoa latausluettelosta, esiin aukesi todennäköisesti turvallisuusvaroitus, joka kertoo ettet saa asentaa sovelluksia tuntemattomista lähteistä.Napauta nyt tämän ilmoituksen kohtaaSiirryit nyt näkymään, jossa voit antaa selaimellesi oikeuden asentaa sovelluksia tuntemattomista lähteistä. Kytke-liukukytkin sallittuun asentoon ja palaa yläkulman nuolen avulla takaisin latausluetteloon.Kun painoit itsesi takaisin, Android näyttää suoraan näkymän, jossa äsken lataamasi sovellus onkin asennettavissa.Nyt, yksinkertaisesti klikkaa kohtaaja sovellus asentuu laitteellesi.Valmista. Asennettu sovellus löytyy nyt laitteestasi.Asennuksen jälkeen sovellus on käytettävissä, kuten mikä tahansa muukin asentamasi Androidin sovellus. On kuitenkin huomattavaa, että koska sovellus on asennettu muualta kuin Google Play -kaupan kautta, ei Google Play kauppa myöskään tiedä että olet sovelluksen asentanut. Tämä johtaa pariin huomionarvoiseen seikkaan:Ja tietysti on muistettava tietoturva. Lataa APK-tiedostoja ainoastaan turvallisiksi tiedetyistä lähteistä. Monia maksullisia Androidin sovelluksia ja pelejä liikkuu netissä laittomina piraattiversioina - ja niiden kylkeen on pultattu erittäin usein ikäviä haittaohjelmia.Huomaathan myös, että ohjeet vaihtelevat hieman käytössä olevan Android-käyttöjärjestelmäversion ja laitevalmistajan mukaan.