Huawei mokailee – Esittää järkkärillä otettuja kuvia älypuhelimen kuvina

Nokian markkinointi kompasteli pahemman kerran vuoden 2012 syksyllä esitellyn Lumia 920 kohdalla, kun yhtiö väitti esittävänsä puhelimella kuvattua videomateriaalia. Näytteen kerrottiin kuvastavan Lumia 920:n optisen kuvanvakaimen suorituskykyä, mutta todellisuudessa video oli kuvattu ammattikameralla pakettiautoon asennetulta alustalta.Huawei on kompastellut markkinoinnin kanssa yhtälailla ja yhtiö itse asiassa jäi kiinni väärien mielikuvien luomisesta Nova 3 -puhelimen arabiankielisen mainosvideon kohdalla. Videolla nähdään pariskunta ottamassa selfieitä erilaisissa tilanteissa. Videopätkän jälkeen tilanne jäätyy pariskunnan ottamaan kuvaan, jonka annetaan ymmärtää olevan Huawein tekoälypohjaisen kameran tuotos.Todellisuudessa kuvat eivät kuvasta kameran kykyjä , vaan kuvat on otettu järjestelmäkameralla. Tämä tuli ilmi videoilla näyttelevän Sarah Elshamyn julkaisemasta Instagram-kuvasta , jossa hän poseeraa videolla nähtävässä tilanteessa järjestelmäkameralle.Huawei on aiemmin esitellyt P9-älypuhelimella otettuja kuvia Google+-palvelussa, mutta ne osoittautuivat EXIF-datan ansiosta itse asiassa Canon EOS 5D Mark III -kameralla kuvatuksi.