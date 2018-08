Windows Phone -käyttäjä? Pian sovelluksia ei voi enää ladata, eikä päivittää

on ilmoittanut, että-käyttöjärjestelmän sovelluskaupan tuki lakkaa 1. heinäkuuta, 2019. Tämän jälkeen sovelluksiin ei tule enää lainkaan päivityksiä, eikä mitään sovelluksia voi enää ladata puhelimeen lainkaan.Jo aiemmin, lokakuun 31. päivä tänä vuonna, Microsoft sulkee kokonaan uusien sovellusten lisäämismahdollisuuden sovelluskehittäjiltä. Tämän jälkeen Windows Phone 8.1:lle tai sitä vanhemmille tarkoitettuja uusia sovelluksia ei yksinkertaisesti enää ole mahdollista tehdä tai jaella.Viimeinen niitti Windows Phone 8.1 -alustalle isketään, kun alustan virallinen tuki loppuu Microsoftin osalta 1.7.2023. Tuohon on toki teknologiamaailmassa aikaa vielä pieni ikuisuus, joten todennäköisyys, että alustaa kukaan enää tuolloin käyttäisi, on varsin marginaalinen.Muutokset eivät koske-käyttöjärjestelmää, johon osan Windows Phone -puhelimista on voinut päivittää. Kympin osalta sovelluskauppa toimii edellämainittujen päivämäärien jälkeenkin. Asiasta uutisoi MSPoweruser