OnePlus 6 saa uuden haastajan Suomessa – Tällainen on Huawei Nova 3

Arabiankielisessä maailmassa hieman kyseenalaisin keinoin markkinoitava saapuu myyntiin myös Suomessa. Puhelinta myydään noin 450 eurolla Huawein mukaan Nova-mallisto rantautetaan Pohjoismaista ainoastaan Suomeen. Yhtiö halunnee testata uuden malliston lanseerausta Suomessa ja tekee sitten päätökset kannattaako saatavuutta laajentaa muihinkin Pohjoismaihin. Nova 3:n myyntiin haetaan potkua lokalisoidun mainoskampanjan avulla., sanoo Huawein Suomen kuluttajaliiketoiminnan markkinointi- ja viestintäjohtaja Sofia Lehtimäki.Nova 3:ssa on 6,3 tuuman näyttö, mutta fyysiset mitat on yritetty pitää kurissa karsimalla näytön ympäriltä kaikki ylimääräiset reunukset. Kirin 970 -järjestelmäpiiriin perustuvassa puhelimessa on myös neljä gigatavau käyttömuistia, 128 gigatavua tallennustilaa, 3750 milliampeeritunnin akku ja puhelimen varsinaiseksi myyntivaltiksi tarkoitettu neljän kameran yhdistelmä.Nova 3:n kamerasensoreista kaksi on edessä ja kaksi on takana. Edessä on 24 megapikselin tavanomainen (f/2,0 aukolla) ja kahden megapikselin Wide Spectrum -kenno (f/2,4 aukolla). Takaa löytyy vuorostaan 24 ja 16 megapikselin kennot, joista viimeksi mainittu tallentaa väriä ja ensinnä mainittu on monokromaattinen (molemmissa kameroissa on f/1,8 aukko).Huawei aloittaa Nova 3:n myynnin Suomessa tänään 22. elokuuta.