Uusi Poco F1 haastaa halvimmatkin huippupuhelimet

Kalleimmat ja parhaiten varustellut älypuhelimet ovat vuosi vuodelta arvokkaampia. Applen ja Samsungin kalleimmat mallit maksavat vuonna 2018 jo pitkälti yli tuhat euroa, mutta onneksi OnePlussan kaltaiset yhtiöt pyrkivät erilaisiin ratkaisuihin.Nimenomaan kiinalaisvalmistaja OnePlus toikin markkinoille alkujaan "lippulaivan tappajalla" uudenlaiset puhelimet, joista, tarkkaan harkittujen kompromissien takia, ei heti huomaa, että kyseessä on puolet kilpailijoita halvempi laite. Nykyisin tosin OnePlussan uutuuslaitteiden hinta on kasvanut myös, joskin edelleen puolet Applen ja Samsungin huippulaitteista.Markkinoille on kuitenkin saapumassa uusi laite, joka lupaa huippupuhelimen ominaisuuksia vielä mm. OnePlussaa ja Huaweita halvemmalla.Kyseessä on Pocophone F1, joka on kiinalaisvalmistaja Xiaomin tytäryhtiön tuotos. Se tarjoaa mm. Snapdragon 845 -piirin, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, 6,18 tuuman Full HD+ -kosketusnäytön, 64/128/256 gigatavua tallennustilaa ja 12+5 megapikselin kaksoiskameran.Selfie-kamerassa megapikseleitä on 20 ja akkukapasiteetti on varsin mukava 4000 milliampeerituntia. Niinpä tekniikan osalta laite kilpailee monilta osin kilpailijoiden aivan parhaiten varusteltuja malleja vastaan.Hintaa laitteella on Intiassa vain 20 999 rupiaa eli noin 259 euroa. Mikä parasta, niin laite on ilmeisimmin tulossa myös Euroopassa myyntiin, sillä yksi julkaisutapahtumista on Pariisissa 27. kuluvaa kuuta eli ensi maanantaina. Tuolloin todennäköisesti tiedämme myös enemmän saatavuudesta ja Euroopan hinnoista.