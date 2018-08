Google paljasti jo korjatun Fortnite-asennuspaketin ongelman, joka mahdollisti haittaohjelmat

Fortnite on väistämättä yksi tämän hetken kuumimmista peleistä, ja Samsung panosti uuden Galaxy Note9 -älypuhelimen julkaisuun melkoisesti vahvistamalla pelin yksinoikeuden hetkeksi ja julkaisipa Epic pelille jopa Galaxy-skininkin.Fortniten julkaisu ei tosin ole mennyt aivan täysin putkeen. Tästä tietysti monille ensimmäisenä tulee mieleen, ettei julkaisualustaksi kelvannut Google Play vaan käyttäjien pitää ladata peli ulkopuolisesta lähteestä Tätäkin isompi ongelma on paljastunut Googlen ongelmien seurantaan tarkoitetusta Issue Tracker -järjestelmästä , jossa on keskusteltu Fortniten asennuspaketista. Googlen mukaan asennuspakettiin on pystytty lisäämään kaappaajaohjelmisto, joka pelin käynnistäessä käynnistääkin haittaohjelman.Issue Trackerin mukaan Google kertoi ongelmasta 15. päivä kuluvaa kuuta, ja v2.1-päivitys Epiciltä julkaistiin pari päivää myöhemmin 17. päivä, joka korjasi ongelman.Epic pyysi ongelman korjaamiseen ja levittämiseen aikaa peräti 90 päivää ennen kuin Google julkaisisi tiedot, mutta Google pysyi linjassaan, jonka mukaan viikon jälkeen tiedot ovat julkisia.Onneksi Epicin toiminta oli melkoisen vikkelää, joten suurimmilta ongelmilta on todennäköisesti päästy välttymään. Tämä on kuitenkin varmasti oiva osoitus siitä, että kovalta tuntuvan siivun antaminen sovelluskaupalle ei välttämättä ole täysin turhaa.