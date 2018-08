Fortnite saatavilla Androidille – Näin pääset pelaamaan

Tämän hetken hittipelin Fortniten kolmen päivän yksinoikeus Androidilla on päättynyt ja nyt se on myös saatavilla muille laitteille. Alkuun pääseminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin voisi luulla.Peli ei ole saatavilla Google Playsta vaan pelin APK-paketti on ladattava Epic Gamesin sivuilta, jota varten pitää Android-puhelimen asetuksista hyväksyä asennukset Play-kaupan ulkopuolisista lähteistä. Lisäksi pitää myös liittyä pelin beetaversion odotuslistalle. Sähköpostisosoitteen antamalla, Epic lähettää kutsun pelin pelaamiseksi "niin pian kuin mahdollista". Kutsun saamisessa voi kestää "muutama päivä".Yhteensopivat Android-laitteet ovat lueteltuna alla:* Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4* Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL* Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V* Essential: PH-1* Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+* Nokia: 8* OnePlus: 5 / 5T, 6* Razer: Phone* Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2* ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11"Jos laitteesi ei löydy listasta, pelaaminen voi silti onnistua jos se täyttää seuraavat ehdot:* OS: 64 bit Android, 5.0 tai uudempi* RAM: 3GB tai enemmän* GPU: Adreno 530 tai parempi, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 tai parempi