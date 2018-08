Tämä Android Go -puhelin maksaa alle satasen ja sisältää 5,7 tuuman näytön

Googlen Android Go -projekti pyrkii tarjoamaan mobiilikäyttöjärjestelmästään version huippuedullisille laitteille. Tämän on tarkoitus säilyttää vähätehoisillakin laitteilla kelpoisuus kohtuullisena niin toiminnallisuuden kuin turvallisuudenkin osalta.Hiljattain Android Go -laitteiden joukkoon liittyi myös ensimmäinen Samsungin älypuhelin. Alle sadan euron Galaxy J2 Core ei tosin tarjoa mitään kovin erikoista, vaan on melko tyypillinen edullisemman pään Galaxy-laite.Hieman mielenkiintoisempi on kuitenkin Archos-nimisen yhtiön uusi Android Go -laite. Siltäkään tuskin kannattaa odottaa mahdottomia, mutta myös alle satasen kategoriaan siinä on ainakin vakuuttavan iso näyttö.Archos Access 57 4G -nimellä myytävä laite tarjoaa peräti 5,7 tuuman näytön, joka tämän hintaisissa laitteissa on kenties ennennäkemätön. Kuten nimestä voi lisäksi päätellä niin tarjoaa puhelin myös 4G-yhteydet, joskaan halvin versio sitä ei tue vaikka nimestä se löytyykin.Vaikka kokoa näytöllä on melkoisesti Samsungin Android Go -puhelinta enemmän, niin näytön resoluutio sama kuin Galaxy J2 Coressa, eli 960x480.Näiden lisäksi laitteesta löytyy mm. tuntemattomampi Spreadtrumin SC9832E-neliydinsuoritin, gigatavu RAM-muistia ja 8 tai 16 gigatavua tallennustilaa. Kamerat puolestaan tarjoavat resoluutiot kahdeksaan ja etukamerassa kahteen megapikseliin asti.Archos on valmistajana tuttu vuosien takaa ja se oli yksi ensimmäisistä Android-tablettivalmistajista, mutta ei koskaan noussut kovin suureksi nimeksi. Monilta se on myöskin päässyt varmasti unohtumaan vuosien varrella.Access 57 4G saapuu Euroopassa myyntiin lokakuussa alkaen 80 euron hintaan.