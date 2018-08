Ensimmäisen iPhonen käsintehty prototyyppi myynnissä eBayssa - hinta jo yli kymppitonnin

Toisinaan verkon huutokauppasivustoille päätyy harvinaisempaa elektroniikkaa myyntiin, kuten hylättyjä tuotteita, joita ei koskaan saapunutkaan myyntiin. Tai sitten aikaisia prototyyppimalleja suosituista tuotteista.Nyt kyseessä on nimenomaan jälkimmäinen, sillä Yhdysvaltain-huutokauppasivustolle on pistetty myyntiin ensimmäisen-mallin prototyyppi vuodelta 2006. Varsinainen ensimmäinenjulkaistiin vuoden 2007 alussa, jolloin toimittajamme tuomio puhelimesta oli varsin karu . Myyntiin iPhone saapui vasta myöhemmin vuonna 2007.Nyt myynnissä oleva prototyyppimalli eroaa merkittävästi julkaistusta versiosta: se mm. painaa selkeästi enemmän kuin kauppojen hyllyille päätynyt malli. Myyjän mukaan myynnissä olevaa laitetta on käytetty testaukseen ja kehitystyöhön tulevaa iPhone-julkaisua varten. Aiheesta uutisoi mm. 9to5mac Apple on aiemmin onnistunut estämään erilaisten prototyypien myynnin huutokauppasivustoilla, joten ei ole täysin varmaa tuleeko tässäkään tapauksessa huutokauppa onnistumaan vai joutuuko eBay poistamaan myynti-ilmoituksen palvelustaan.Huutokauppailmoitus löytyy täältä