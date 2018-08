OnePlus 5 ja 5T saavat OP6:sta tutun ominaisuuden etukameraan

OnePlus on julkaisemassa päivityksen viime vuoden älypuhelinmalleilleen. Sekä OnePlus 5 että loppuvuodesta esitelty OnePlus 5T saavat päivityksen, jossa uusitaan tietoturvaa ja lisätään uusi kameraominaisuus.OxygenOS:n uusi Open Beta 17 (OnePlus 5) ja 15 (OnePlus 5T) ovat nyt ladattavissa avoimeen testiin osallistuvien laitteisiin. Päivityksessä on mukana Androidin elokuun tietoturvapäivitykset, jotka saapuivat jo myös peruskäyttäjille. Sen lisäksi OnePlus testaa etukameran uutta potrettiominaisuutta.Takakamerasta tuttu ominaisuus mahdollistaa taustan bokeh-efektin nyt myös etukameralla. OnePlus 6 sai myös aiemmin kesällä jälkipäivityksenä kyseisen ominaisuuden.Selfie-kameran potretin lisäksi OnePlus on uudistanut laitteiden pelimoodia (Gaming Mode), jonka avulla pelaajat välttävät ilmoitusten häiriön sekä vahinkopainallukset.Muutama muukin pienempi muutos on tehty, kuten parannuksia sääsovellukseen ja Notes-sovellukseen, OnePlus Switchin käyttöliittymän sekä akkukeston optimointia