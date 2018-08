Tältä näyttää uusi iPhone XS – Kuvat vuotivat

paljasti eilen illalla julkaisevansa uuden sukupolven iPhonet syyskuun 12. päivänä . 9to5macin ansiosta tiedämme jo miltä kalleimmat OLED-näyttöiset iPhonet näyttävät Sivuston julkaisemasta kuvasta paljastuu iPhone X:n muotoilua läheisesti seuraava puhelin tai puhelimet, joissa on ruostumattomasta teräksesstä valmistettu reunus ja lasiset etu- ja takakuoret. Erikoista on kuitenkin se, että kuvassa näkyy kullanvärinen teräsreunus eli Apple on tuomassa uuden värivaihtoehdon tänä syksynä mallistonsa yläpäähän.9to5macin mukaan OLED-näyttöisten puhelimien nimi olisi. Saman nimen alla myytäisiin siis sekä 6,5 että 6,1 tuuman mallia, mikäli 9to5macin tiedot pitävät paikkansa.Sivusto onnistui nappaamaan lähteistään myös neljännen sukupolven Apple Watchin PR-kuvan . Älykello tulee olemaan ulkoisesti samanlainen kuin aiemmatkin Watch-kellot, mutta näyttö ulottuu täysin reunalta reunalle. Kuvasta näkyy myös uusi mikrofonipaikka digitaalisen kruunun alapuolella.