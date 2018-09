Ostitko iPhonen ulkomailta? Apple vaihtaa viallisia iPhone 8 -laitteita

Apple on lisännyt kaikessa hiljaisuudessa tukisivustolleen uuden sivun, jossa kerrotaan uudesta vaihto-ohjelmasta iPhone 8 -laitteille. Kyseessä on viallisella logiikkapiirillä varustetuille laitteille tarkoitetusta ohjelmasta.Yhtiön mukaan hyvin pieni osuus iPhone 8 -laitteista, ei koske iPhone 8 Plus -mallia, on varustettu logiikkapiirillä, josta on löytynyt valmistusvirhe. Tästä syystä kyseiset laitteet saattavat satunnaisesti kaatuilla tai jäätyä. Yhtiö on tietysti valmis korjaamaan laitteet täysin ilmaiseksi, josta syystä vaihto-ohjelma käynnistettiin.Kyseisiä laitteita on myyty syyskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana, mutta onneksi Suomessa myytäviä iPhone 8 -laitteita sen ei pitäisi koskea. Jos kuitenkin olet hommannut laitteesi seuraavista maista, niin lienee syytä tarkistaa tilanne. Laitteita on myyty Australiassa, Kiinassa, Hong Kongissa, Intiassa, Japanissa, Macaossa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.Tarkistuksen voi tehdä sarjanumerolla, joka syötetään Applen tukisivuston tarkistuslaatikkoon.Applen arvioon pienestä määrästä voi helposti uskoa, sillä kovinkaan suurta somemyrskyä logiikkapiirin aiheuttamista ongelmista ei ole tiettävästi nähty.