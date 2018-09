Nokian kännykkäbisnes myytiin Microsoftille tasan 5 vuotta sitten - näin siihen reagoitiin

Tänään tulee kuluneeksi tasan puoli vuosikymmentä siitä, kun kotimaisen yrityshistorian ehkä isoimmat shokkiaallot aiheuttanut liiketoimintakauppa julkistettiin. Syyskuun 3. päivänä, 2013 kerrottiin Microsoftin ostavan Nokian koko kännykkäliiketoiminnan Kauppahinnaksi kerrottiin 3,79 miljardia euroa, jonka päälle Microsoft lisensoi erilaisia patentteja Nokialta 1,67 miljardilla eurolla. Kaupan jälkeen Nokia keskittyi ainoastaan verkkoliiketoimintaansa, patenttisalkkuunsa sekä-paikannusyhtiöön. Sittemmin Nokia myi myös HERE-karttaliiketoimintansa, elokuussa 2015.Yleisin reaktio Nokian puhelinbisneksen myyntiin oli pettymys ja viha, etenkin Suomessa. Suomessa moni ajatteli että yhtiöön aiemmin palkattu Stephen Elop oli "Microsoftin myyrä", jonka tehtävänä oli valmistella kännykkäliiketoiminta myyntikuntoon. Nokia valitsi aikanaan älypuhelinten alustakseen Microsoftin Windows Phonen, jonka taival on ollut kivikkoinen - ja se elää lähinnä enää paperilla, Windows Mobile 10 muodossa. StatCounter kertoo Windowsin markkinaosuuden olleen 0,41% elokuussa 2018.Nokia-brändätyt puhelimet katosivat hetkeksi markkinoilta kokonaan, kun Microsoft myi puhelimiaan ainoastaan omalla nimellään. Sittemmin Nokia on lisensoinut tavaramerkkinsäin käyttöön. Yhtiö valmistaa nykyisin Nokia-brändättyjä Android-pohjaisia puhelimia.Microsoft on sittemmin kuopannut-brändin, jolla Nokian Windows-pohjaisia puhelimia myytiin. Lisäksi suomalainen HMD on ostanut itselleen aiemmin kännyköiden kamerabrändinä tunnetun-tavaramerkin.Kauppa käytännössä tappoi kotimaisen kännykkäbisneksen ympärille rakentuneen valtavan ekosysteemin rippeetkin, kun Microsoft pikkuhiljaa vähensi tuotekehitystään Suomessa vuosien mittaan yrityskaupan jälkeen. Muistona tuosta ajasta syntyi toki pienempiä yrityksiä, muiden yhtiöiden tuotekehitystiimejä sekä hirmuinen määrä jollain tavalla teknologiaan liittyviä startup-yrityksiä. Nokian ja Microsoftin yhteinen tiedotustilaisuus yrityskaupasta lupasi vielä pitää puhelinten tuotekehityksen Suomessa, mutta toisin kävi.Jälkikäteen ajateltuna Nokia teki virheen hypätessään Microsoftin Windows-kännyköiden kelkkaan paria vuotta aiemmin. Yhtiö menetti markkinaosuuksiaan hurjaa vauhtia, vanhoihin hyviin aikoihin verrattuna. Jossittelu sen ympärillä, olisiko Android ollut oikea valinta tuolloin, vuonna 2011, jatkunee hamaan tulevaisuuteen asti.Mutta kun laivaa ei saatu käännettyä, oli varsinainen puhelinbisneksen myynti lopulta hyvä veto: yhtiö sai liiketoiminnasta hyvän rahan ja Microsoft todisti tulevina vuosina, että sekään ei sannut Windows-puhelimia toivottuun kasvuun. Näin ollen Microsoft oli se, joka kärsi viimeisten vuosien tappiot nahoissaan ja Nokia sai kassaansa vahvistusta ja mahdollisuuden kasvaa entistä isommaksi verkkoyhtiöksi.