Tuleva OnePlus 6T saakin isot uudistukset ulkonäköön ja sormenjälkitekniikkaan?

Samsungin tämän vuoden tärkeimmät julkaisut ovat takana, mutta loppuvuodesta tapahtuu vielä paljon iPhonen lisäksi myös Android-rintamalla. Pixel-puhelinten lisäksi yksi erityisesti Suomessa tärkeimmistä loppuvuoden julkaisuista on tietysti OnePlus 6T.Kotimaamme myyntilistojen kärkiä vakuuttavalla tavalla pitänyt kiinalaisvalmistaja on tuomassa markkinoille uuden huippumallin, joka nimensä puolesta on pieni uudistus kesän OnePlus 6:een, mutta saattaakin pitää sisällään merkittäviä muutoksia.Aiemmin arvioimme, että OnePlus 6T ei välttämättä lainaa tänä vuonna juurikaan ulkonäköä emo- tai sisaryhtiöksi kutsutun Oppon älypuhelimista. Perinteisesti yhtiöiden älypuhelinmallien välillä on ollut selkeääkin selkeämpi yhteys , mutta näin ei ollut täysin OnePlus 6:n kohdalla.Hiljattain paljastuneen vuodon myötä vaikuttaa kuitenkin siltä, että OnePlus on lainaamassa Oppon uudesta R17-mallista melkoisesti. OnePlus 6T:stä ei ole vielä vuotanut kuvia itse laitteesta, mutta sen sijaan verkkoon ilmestyi kuva laatikosta (yllä), jonka väitettiin olevan kyseisen puhelimen myyntipakkaus.Pakkauksen sisältä puolestaan paljastui laitteen karkea silhuetti, joka paljastaa myös ominaisuuksia, kuten kyynelenmuotoisen nk. teardrop-loven näytössä sekä näyttöön sijoitetun sormenjälkilukijan. Nämä molemmat ominaisuudet löytyvät myös Oppon R17 ja R17 Pro -malleista, joka lisää vuodon uskottavuutta, mutta lännessä myydyissä laitteissa niitä ei vielä juuri ole tavattu.Lisää uskottavuutta tuo kuvasta paljastuva lukituskytkin, joka on laitteen oikeassa ylälaidassa, kuten OnePlus 6:ssa. Oppon laitteissa tätä kytkintä ei ole.Tässä vaiheessa on tosin epäselvää tuleeko OnePlus 6T muistuttamaan enemmän Oppo R17 vai R17 Pro -mallia. Ensimmäisessä on kaksois- ja jälkimmäisessä kolmoiskamera. Todennäköisintä on, ettei OnePlus tule tässä vaiheessa vielä lisäämään kolmatta kameraa laitteeseensa. PhoneArena on muokannutPhotoshopin voimin Oppo R17 -mallista OnePlus-brändätyn version, joka saattaa antaa osviittaa siitä millainen tuleva OnePlus 6T näyttää promokuvissa. Mitä mieltä olet ulkonäöstä, ja riittääkö kaksoiskamera vai vaaditko parempaa?