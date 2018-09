Vuoto paljastaa uusia iPhone-värejä

Applen tulevien älypuhelinten julkaisu lähestyy kovaa vauhtia, ja tiedämmekin jo pitkälti mitä uusilta laitteilta on odotettavissa. Viime viikon vuotokuva vaikutti myös paljastavan OLED-näyttöisten iPhone XS -mallien uudesta väristä.Vuodosta on arvioitu, että uusi kullanvärinen malli tulisi näihin kahteen arvokkaampaan iPhone XS -malliin. Nyt uudet kuvat esittelevät myös edullisemman tulevan iPhone-mallin uusia värejä.Tämä puhelin, jonka nimeksi on arveltu niin iPhone 9 kuin viimeisimpänä iPhone Xr ( sisarmallit puolestaan XS ja XS Max ), saapuu kuvien mukaan mm. sinisenä ja punaisena. Slashleaksin kuvien perusteella valkoinen versio on varustettu kultaisella rungolla, mutta punaisessa ja tumman sinisessä rungot ovat samanvärisiä.Lasisella takakannella varustettu uusi halvempi iPhone vaikuttaa olevan tarkoitettu kenties nuoremmalle väelle, joka haluaa enemmän väriä laitteisiinsa. Luonnollisesti myös hinta soveltuu paremmin siihen asiakassegmenttiin.