Huawei narahti – Näiden puhelimien testituloksiin ei kannata uskoa

Suorituskykymittauksissa huijaaminen ei ole enää nykypäivänä mitään uutta, mutta aina se jaksaa ihmetyttää kun joku siihen sortuu. Tällä kertaa kiinalainen Huawei on yrittänyt mennä siitä missä aita on kaikkein matalin. AnandTech-verkkosivuston testien mukaan Huawei huijaa 3DMark- ja GFXBench-soveluksissa – molemmat suosittuja graafisen suorituskyvyn testiohjelmia.AnandTechin mukaan huijaamista näkyy Huawei P20:ssä, Huawei P20 Prossa ja Honor Play -puhelimessa. Kiinalaisyhtiön huijauskäytäntö poikkeaa aiemmista tapauksista, joissa puhelin ohittaa laitteen lämpösuojaukset kiinnittämällä järjestelmäpiirin kellotaajuus maksimitasolle tai nostamalla taajuus ilmoitettuja lukemia korkeammalle tasolle. Normaalisti suorittimen pitäisi laskea taajuutta rasituksesta aiheutuvan lämpötilan kasvaessa.Huawein huijauksessa puhelimen kellotaajuus on testin ajan ilmoitetulla tasolla, mutta "normaaleissa" sovelluksissa puhelimet eivät koskaan saavuta ilmoitettuja kellotaajuuksia. Markkinointimateriaaleissa ilmoitetut spesifikaatiot on siis suunniteltu testiohjelmahuijauksen perusteella. Huijauksesta tuleva suorituskykylisäys 3DMarkissa vaihtelee puhelinmalleittain 15 ja 40 prosentin välillä.3DMarkia kehittävä UL on vahvistanut AnandTechin tekemät havainnot.GFXBenchin T-Rex-testissä AnandTechin havainnot ovat ehkä kaikkein raadollisimmat, sillä testin aikana puhelimen tehonkulutus kohoaa peräti 6–8,5 wattiin. Puhelimen kokoisessa laitteessa TDP-arvo ei saisi kohota yli neljän watin.