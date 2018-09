Testisovellus paljasti: Tällaisia puhelimia harrastajat käyttävät

Älypuhelinten suorituskykytestit eivät kerro missään nimessä kaikkea tarvittavaa edes älypuhelinten suorituskyvystä, mutta hyvää osviittaa ne antavat. Ainakin silloin, kun valmistajat eivät satu huijaamaan Ehkäpä laitteiden tehojen sijaan jopa parempaa tietoa on tarjolla nyt, kun suositun AnTuTu-testinkäyttäjien puhelimista koottu data on julkaistu. Tästä selviää millaisia puhelimia suorituskyvystä piittaavat ihmiset käyttävät.Selkein trendi on suoritinpuolella, jossa octa-core eli kahdeksan ytimisen suorittimet kaappaavat liki kolme neljännestä kakusta. Hieman kenties erikoisemmin myös Full HD -resoluution eri varianttien yhteenlaskettu summa ylsi liki 60 prosenttiin.Testatuista laitteista HD-tason näytöllä varustettuja oli vain kymmenisen prosenttia ja QHD-resoluutioon pääsi n. 30 prosenttia. Näytön koko tosin vaihteli hurjasti ja yhdellekään tuumaluvulle ei mitattu yli 15 prosentin suosiota.Suosio kuitenkin meni järjestyksessä 6 tuumaa, 5,5 tuumaa, 6,2 tuumaa, 6,3 tuumaa, 5,8 tuumaa, 5,1 tuumaa, 6,9 tuumaa ja 6,1 tuumaa. Lisäksi muut näyttökoot keräsivät yhteensä yli 30 prosenttia.RAM-muistin osalta kuusi oli suosituin 36,51 prosentin osuudella, mutta 4 gigatavua oli liki samoissa yli 30 prosentilla. Tallennustilaa oli n. 40 prosentissa 64 gigatavua ja n. 25 prosentissa 128 gigatavua.Käyttöjärjestelmän suhteen Android Oreon eri versiot (8.x) olivat ykkösenä hieman yli 60 prosentin osuudella, Nougatille (7.x) jäi n. 24 prosenttia ja muille n. 15 prosenttia.