Uusi hirviökamerapuhelin – Nokia 9:ssä on viisi kameraa

Nokia Lumia 1020 ja Nokia 808 Pureview ovat kiistatta kamerapuhelimien aatelistoa, mutta kehitys sillä suunnalla on ollut hiljaista. Nokia-brändiä ylläpitävä HMD Global on kuitenkin valmis uuteen iskuun.Verkkoon on nimittäin vuotanut kuvia , joissa näkyy peräti viidestä kennosta koostuva kamerajärjstelmä. Jää nähtäväksi millainen kuvaaminen tällaisella järjestelmällä mahdollistuu, mutta optista zoomia nyt ainakin toivoisi. Kuvanlaadun voisi niin ikään kuvitella olevan huippuluokkaa, kun algoritmeilla on käytettävissä viiden kennon tuottama informaatio. On toki mahdollista, että kyseessä on "valokenttäkamera", jolla voitaisiin tarkentaa kuvat jälkikäteen.Kuvissa näkyy yhteensä seitsemän "reikää" takakuoressa, joista viisi on varattu kameroille ja yksi on salamalle. Viimeinen aukko mahdollistaa infrapunapohjaisen tarkentamisen. Zeiss-brändäyksen perusteella kameroiden optiikka on hyvällä tolalla. Puhelimen nimen sanotaan olevan "Nokia 9".