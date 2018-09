Fortniten Android-sovellus oli menestys – Kerännyt yli 15 miljoonaa latausta

teki poikkeuksellisen rohkean päätöksen julkaisemalla-pelinsä Google Playn ulkopuolella. Vaikka peli ohittikin Googlen sovelluskaupan, on sen vetovoima riittänyt keräämään kolmen viikon aikana peräti 23 miljoonaa beta-testaajaa ja 15 miljoonaa APK-latausta Fortniten Android-versio esiteltiin elokuun 9. päivänä Samsungin Galaxy Note9 -julkistuksen yhteydessä. Epic Games julkaisi tilaisuuden jälkeen Fortniten latausohjelman Galaxy Apps -kaupassa, mitä kautta pääsi lataamaan puhelimeensa itse peliä. Rajoitetusta yleisöstä ja hankalasta asennusprosessista huolimatta Fortnite on päässy hyviin latausmääriin lyhyessä ajassa.Epic Gamesin motivaattorina Google Playn ohittamisessa oli tietysti raha. Ohittamalla Googlen sovelluskaupan, Epic Gamesin ei tarvitse maksaa Googlelle 30 prosentin osuutta pelin kautta tehdyistä ostoista.Google Playn hyvänä puolena on kuitenkin se, että Internet-jätti on sitoutunut pitämään kauppapaikan puhtaana. Google Playstä voi siis ladata ohjelmia ja pelejä turvallisin mielin, mikä ei taas päde jos asennuslähde on ulkopuolinen sivusto. Epic Games ymmärtää ongelman, minkä takia se on panostanut feikkisivustojen ja haittaohjelmien torjuntaan. Pelistudio on toistaiseksi tunnistanut 47 luvatonta "Fortnite for Android" -sivustoa, joiden taustalla on mitä ilmeisimmin samat tahot.