OnePlus vahvisti ominaisuuden, joka voi erottaa OnePlus 6T:n uusista iPhone- ja Pixel-malleista

OnePlus 6T:n julkaisu lähestyy, joskin välissä on vielä monta kovanluokan älypuhelinjulkistusta. Tässä vaiheessa OnePlus on kuitenkin päätynyt paljastamaan yhden tulevan laitteen tärkeimmistä uusista ominaisuuksista.Kiinalaisyhtiö ei ole ollut turhan ujo ennen julkistusta tehtävien paljastusten kanssa, ja näin näyttää olevan OnePlus 6T:nkin laita. Nyt OnePlus kertoi CNETille , että loppuvuodesta kauppoihin saapuva laite sisältää uudenlaisen näytön sisään sijoitetun sormenjälkilukijan.Kiinassa tällaisia toteutuksia on jo nähty muutamilta valmistajilta, mutta länteen niitä ei ole vielä juuri tuotu. Ilmeisesti teknologia alkaa olla tarpeeksi valmista, että OnePlus uskaltaa sen ottaa käyttöön.OnePlussan viime vuonna esittelemä toteutus kasvojentunnistuksesta on myös niin nopea, ettei sormenjälkilukijan hitaus olisi enää suuren suuri este. Toivoa kuitenkin sopii, että näytön läpi sormenjälkeä tiiraileva tunnistin on nopeutunut viimeisen vuoden aikana melkoisesti.Ominaisuus paljastui jo aikaisemmin OnePlus 6T:n myyntilaatikon vuotaessa , joka on saattanut vaikuttaa OnePlussaan haluun tiedottaa asiasta. Mikäli laatikko pitää muutenkin paikkansa, niin OnePlus 6T saa entistä pienemmän nk. kyynelloven näyttöön.Kuten sormenjälkilukijan paljastava oheinen kuvakaappaus kertoo, niin OnePlus 6T:n julkaisu tapahtuu lokakuun 17. päivä.