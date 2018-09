Tiesitkö? Puhelimien isot näytöt saavat sinut toimimaan yllättävällä tavalla

Vielä vuosikymmenen alussa puhelimien isoille, yli viisituumaisille näytöille naureskeltiin avoimesti ja ihmeteltiin kuka haluaa tunkea suurta mohloa taskuunsa. Nyt ne ovat enemmänkin normi kuin poikkeus. Puhelinvalmistajilla on hyvä syy yrittää kasvattaa näytön kokoa suuremmaksi.Tutkimusyhtiö Kantarin mukaan isonäyttöisten puhelimien omistajat nimittäin lataavat laitteisiinsa selvästi enemmän sovelluksia, minkä lisäksi he myös pelaavat ja katsovat videoita enemmän kuin pieninäyttöisten puhelimien omistajat. Tällainen ero kulutuskäyttäytymisprofiileissa on selkeä kannustin siirtyä isoihin näyttöihin Applen kaltaiselle yhtiölle, joka omistaa iPhonien sovelluskaupan ja sen palveluliiketoiminta hyötyy isonäyttöisemmistä laitteista.Lyhyesti sanottuna mitä isompi näyttö, sitä paremmin käyttäjä saadaan koukutettua ja käyttämään laitetta enemmän. Apple on parin vuoden ajan korostanut palveluliiketoimintansa tärkeyttä ja se onkin kasvanut hurjaa vauhtia. Tänä syksynä Apple julkaisee toistaiseksi kookkaimmat iPhonet, joten mikäli Kantarin tulkita pitää paikkansa, voidaan App Store -latausten kasvavan taas tänä jouluna uuteen ennätykseen.Apple aikoo muutoinkin panostaa palveluliiketoimintaansa. Esimerkiksi Apple News -uutislukijan sisältöä uudistetaan ja lisäksi Apple investoi uusiin ohjelmatuotantoihin jatkuvasti enemmän.