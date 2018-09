Galaxy Note9:n kamera huippuluokkaa – Häviää kuvanlaadussa vain yhdelle

Älypuhelimien kamerat paranevat vuosi vuodelta ja jo nyt ollaan sellaisella kuvanlaadun tasolla, että laitteiden välisiä eroja ei ilman harjaantunutta silmää pysty erottamaan. Onneksi on kuitenkin DxOMarkin testit, jotka erottelevat jyvät akanoista pienissäkin yksityiskohdissa.Yksi tämän syksyn odotetuimpiin puhelinjulkistuksiin kuuluu eittämättä Samsungin Galaxy Note9, joka ainakin kameran osalta lunastaa kuluttajien odotukset. DxOMarkin testissä Note9 saavutti nimittäin toisiksi korkeimmat pisteet – 103 pisteellä se jakaa kakkossijan HTC:n U12 Plussan kanssa ja on kuuden pisteen päässä Huawein P20 Prosta.DxOMark kehuu erityisesti Galaxy Note9:n automaattitarkennuksen nopeutta sekä varmuutta. Kameran dynamiikka on myös kattava, joten puhelimella voidaan ottaa tasapainoisia kuvia haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi Samsung on löytänyt tasapainon kohinanpoiston ja yksityiskohtien säilymisen kanssa. Kameran heikkouksia ovat vuorostaan liian kirkas valotus, yksityiskohtien pehmeys sekä epätasainen salama.Videokuvauksen osalta DxOMark kehuu Note9:n stabiloinnin tehokkuutta sekä automaattitarkennuksen kykyä seurata kuvattavaa kohdetta.DxOMarkin kuvatestit tehdään sekä kontrolloituina että kontrolloimattomina. Testi ja sen tulokset löytyvät täältä