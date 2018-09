Nokia löi Yhdysvalloissa läpi? 5G-verkko laajenee vauhdilla

Yhdysvaltojen suurimpiin teleoperaattoreihin lukeutuva AT&T ilmoitti tällä viikolla laajentavansa 5G-verkkonsa kattavuutta viiteen uuteen kaupunkiin. Lisäksi operaattori kertoi rakentavana verkkonsa Ericssonin, Samsungin ja Nokian laitteistojen avulla. Aiemmin T-Mobile kertoi rakentavansa 5G-verkkonsa Nokian tukiasemilla.Nokia on muutoinkin onnistunut lyömään läpi Yhdysvaltojen matkapuhelinverkkomarkkinoilla, sillä T-Mobilen omistukseen kuuluva Sprint demosi Los Angelesin MWC-messuilla Nokian kanssa kehitettyä massiivista MIMO-verkkoteknologiaa. Sprint ja Verizon ovat myös nimenneet Nokian yhdeksi 5G-verkkonsa tukiasematoimittajaksi.Nokian kilpailueduksi voidaan lukea eurooppalainen osaaminen, sillä nykyisessä ilmapiirissä yhdysvaltalaisilla operaattoreilla on syynsä jättää tilaamatta tukiasemat kiinalaisilta toimittajilta (esim Huawei ja ZTE).Yhdysvalloissa 5G-verkon rakentaminen etenee nopealla tahdilla. AT&T ilmoitti aiemmin rakentavansa 5G-verkon tänä vuonna Atlantaan, Charlotteen, Dallasiin, Indianapolikseen, Oklahoma Cityyn, Raleigh'in ja Wacoon. Nyt julkistetulla listalla näkyvät myös Houston, Jacksonville, Louisville, New Orleans ja San Antonio. Ensi vuoden alussa 5G-verkko laajenee Las Vegasiin, Los Angelesiin, Nashvilleen, Orlandoon, San Diegoon, San Franciscoon ja San Joseen.