Apple esitteli "kokonaan uusitun" Apple Watchin, ensimmäinen EKG-laite markkinoilla

Apple on uusinut älykellonsa, ja esitteli sitä ensimmäisenä tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa. Apple Watch series 4 on uudistunut yhtiön mukaan kaikin puolin.Kokonaan uudistettu Apple Watch sisältää erityisesti suuremman näytön, joka on isommassa versiossa 32% suurempi ja pienemmässä versiossa peräti 35% edeltäjää suurempi.Tämä mahdollistaa mm. uuden näyttötaulun, jossa on kaikkiaan maksimissaan 8 komplikaatiota eli "widgettiä", jotka kertovat käyttäjän haluamista sovelluksista tai ominaisuuksista suoraan laitteen kellotaulussa. Apple on myös tuonut kelloon animoidut taustakuvat, jotka näkyvät perustilassa.Laitteen kaiutin on myös uusittu ja mikrofoni siirretty kauemmas siitä kellon toiselle puolelle. Takakansi on series 4:ssä mustaa keraamista materiaalia ja nk. safiirikrystallia, jonka pitäisi tarkoittaa, että se on erittäin kestävää, mutta hyvin signaaleja läpäisevä.Apple Watch series 4 on saanut melkoisen merkittäviä uudistuksia sensoririntamalla. Gyroskooppi on uusittu ja tarjoaa nyt kaatumistunnistuksen, jonka avulla se pystyy jopa ilmoittamaan tapauksista hätäpalveluun.Lisäksi optisen sensorin tarjoama sykemittari pystyy nyt tarkkailemaan liian alhaista sekä epäsäännöllistä sykettä.Suurin uudistus on kuitenkin uusi elektroninen sensori, joka pystyy mittaamaan sydäntä elektrokardiogrammin eli EKG:n tavoin. Kyseessä on Applen mukaan ensimmäinen kuluttajamyyntiin tarkoitettu laite.Laite saapuu myyntiin kolmena alumiinivärinä, parina harmaan eri versiona ruostumattomana teräksenä sekä uutena kultaisena ruostumattoman teräksen versiona. Hintaa on 399 dollaria ilman mobiilidataa, 499 sen kanssa. Valitettavasti Suomeen laite ei ole saapumassa ensimmäisten joukossa, mutta Ruotsissa sitä saa tilattua jo 14. päivä alkaen. Kauppoihin se saapuu 21. päivä.