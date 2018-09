esitteli hetki sitten uuden sukupolven-älykellon, josta löytyy aiempaa isompi näyttö ja kykenee sitä kautta esittämään aiempaa enemmän informaatiota kerralla. Sen lisäksi kellon suoritin on nopeampi, kaiuttimen äänentoisto on kovempi kuin aiemmin ja uusien sensoreiden ansiosta kellolla voidaan mitata sydänsähkökäyriä.Kellot tulevat myyntiin alumiinisena, hopeana, tähtiharmaana sekä kultaisena. GPS-version hinta on 399 dollaria ja matkapuhelinverkkoyhteyksiä tukevan mallin hinnat lähtevät 499 dollarista. Lisää kellon teknisistä ominaisuuksista löytyy aiemmasta uutisesta