Galaxy S10 sisältää suuren designuudistuksen

mobiilidivisioonan johtaja on avannut suunsa uusien iPhonien julkistamisen jälkeen. Kiinalaiselle lehdistölle annetuissa kommenteissa Koh paljastaa, että ensi keväänä Galaxy S -mallistoon on luvassa suuri muotoilullinen muutos.Koh ei kertonut mitä designin suuri uudistaminen pitää käytännössä sisällään, mutta varovainen veikkaus olisi se, että Samsung seuraa nykyistä high-end-puhelimien design-trendiä: näyttö kattaa yhä suuremman osan puhelimen etupuolesta, jolloin yläreunaan jäisi paikka etukameralle sekä kaiuttimelle. Isoista valmistajista Huawei ja Apple ovat jo siirtyneet tähän, joten on vain ajan kysymys koska Samsung seuraa perässä.Galaxy S10:n odotetaan saavan myös uusia värivaihtoehtoja. Vuonna 2015 Galaxy S6 edgeä myytiin vihreänä ja odotuksissa on, että vihreä väri tekisi ensi vuonna paluun.