OnePlus julkisti Googlen kanssa yhteistyössä tehdyn pulmapelin, jossa palkintona 30 000 dollaria

Pelaajat etenevät kulkemalla erilaisten erilaisten digitaalisten ja fyysisten pulmien läpi. Peli on samalla kilpailu, jossa tuhat ensimmäisenä kolme ensimmäistä haastetta selvittänyttä pelaajaa saa jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Loppuvaiheeseen tiensä selvittäneet saavat oikean ohjaimen, jonka avulla ratkotaan viimeinen pulma ja selvitetään voittaja.



OnePlus on tänään kertonut uudesta projektista, joka ei ehkä ole mittakaavaltaan yhtä merkittävä kuin yhtiön toimitusjohtajan juuri paljastama uusi TV-tuote , mutta mielenkiintoinen joka tapauksessa.OnePlussan verkkosivulla on julkaistu Crackables-peli, joka haastaa pelaajat pulmien ratkomiseen, josta palkkiona on jopa 30 000 dollarin arvoinen pääpalkinto sekä muita palkintoja.Tiedotteessa pelistä kerrotaan seuraavaa:



Peli on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa ja sen taustalla on Sleep Deprivation Lab, jonka pääpiru Christian Cantamessa on tuttu mm. Red Dead Redemption -pelin suunnittelun johdosta.



Peliin käynnistyy tiistaina 18. syyskuuta klo 8, mutta jo nyt voi käydä tutustumassa pelin introon osoitteessa crackables.oneplus.com. Crackables toimii ainoastaan älypuhelimella.