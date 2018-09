Googlen Family Link antaa vanhemmille avaimet teinien puhelimiin

Google julkisti perheiden välisiä älypuhelinkuvioita helpottavan Family Link -hubin viime vuoden puolella. Erityisen käytännöllinen ominaisuus on EU:n tietosuojadirektiivin eli GGDPR:n jälkimainingeissa. Ominaisuuden avulla vanhempi voi luoda lapselleen Google-tilin, jota hallinnoi lapsen puolesta. Nyt Google on laajentanut tukea myös teini-ikäisiin.Family Linkin avulla vanhemmat voivat kontrolloida lapsen, tai nyt teinin, älypuhelimen käyttöaikoja, tarkastella sijaitia, lukita laitteen tai vaikkapa estää sovellusten lataamista.Yli kolmetoista vuotiaan kanssa tosin vaaditaan molempien osapuolien hyväksyntä, joskin hyväksyntä todennäköisesti tulee helposti viikkorahan jaon yhteydessä. Mikäli teini päättää lopettaa Family Linkin käytön, niin siitä tulee ensin 24 tunnin lukitus puhelimelle.Google on tuomassa ensi viikosta alkaen myös tuen Google Assistantille, jonka avulla esimerkiksi lukituksen voi laittaa päälle ääniavustajan avulla.Uudet ominaisuudet pitäisi olla Assistantia lukuunottamatta käytössä maailmanlaajuisesti heti tänään. Assistant-tuen saapumisesta Suomeen ei ole tietoa.