Nokian ennen omistama Withings julkaisi uuden Steel HR Sport -älykellon

Älyvaa'astaan tuttu Withings siirtyi 2016 yrityskaupassa osaksi Nokiaa. Nokian alaisena Withings julkaisi uudelleen Steel HR -älykellonsa Sittemmin ranskalaisyhtiö on myyty Nokian toimesta takaisin alkuperäisille omistajille, jotka ovat jatkaneet siitä mihin Nokian alla jäivät. Nyt tuloksena on uusi älykello, joka kantaa nimeä Steel HR Sport ja on tuttua Withingsiä.Heti kellotaulusta käy selväksi, että kyseessä on Withingsin hybridiälykello, joka on tällä kertaa hieman sporttisempi. Urheilijoille ja fitness-intoilijoille suunnattu rannekello tarjoaa liikunnan seurantaan tarvittavat ominaisuudet perinteisen kellon ulkonäöllä.Ominaisuuksiin kuuluu mm. askeleiden, keston, matkan, kaloreiden ja sykkeen mittaaminen urheiluaktiviteetin aikana. Lisäksi kellosta löytyy unirytmiä tarkkaileva toiminto.Unirytmin tarkkailun lisäksi kellosta löytyy Smart Wake-up -ominaisuus, joka pyrkii herättämään värinällä optimaalisena aikana unisykliä.Perinteisen älykellon ominaisuuksista Steel HR Sportista löytyy mm. tekstiviestien ja puheluiden välittäminen, kalenterimuistutukset sekä muiden sovellusten ilmoitukset.Laitteesta löytyy tuki mm. Google Fitille ja Apple Healthille, joten se soveltuu molempien alustojen käyttäjille.Valitettavasti kokoja on vain yksi, 40 mm, ja sitä saa joko mustalla tai valkoisella kellotaululla. Muokattavuutta tarjoavat tosin rannekkeet, joilla kellon saa kustomoitua paremmin omakseen.Tavallisen tummanharmaan silikonirannekkeen lisäksi myydään punamustaa ja mustapunaista silikoniranneketta kolmella kympillä ja ruskeaa ja mustaa nahkaista viidellä kympillä.Steel HR Sportilla on hintaa 199,95 euroa yhtiön omassa verkkokaupassa