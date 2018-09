Samsungin älypuhelimiin lisää mullistuksia: J-sarja saa kirveestä, Galaxy M tilalle

Samsung on vuosien saatossa ollut yhdessä Applen kanssa älypuhelinmarkkinoiden stabilointiaines. Korealaisyhtiöltä on voinut vuosi toisensa jälkeen odottaa samaa kaavaa, jolla menestystä onkin tullut oikein mukavasti.Aivan parin viimeisen vuoden aikana uudet tuulet, kenties Kiinan suunnalta, ovat pistäneet korealaisjättiä entistä ahtaammalle. Todennäköisesti tästä syystä Samsung on tänä vuonna kertonut muuttavansa kaavaa ja jatkossa uusia ominaisuuksia löytyy lippulaivamallien lisäksi nk. keskikastista.Tämä voi johtaa ensi kuussa esiteltävään, entistä mielenkiintoisempaan Galaxy A -sarjalaiseen (tai sarjalaisiin), mutta aivan pelkkää positiivista otetta Samsungin mullistukseen ei tietysti liity.Tiukempi ote tarkoittaa myös, että jostain on poistettava löysää. Ilmeisesti leikkurin tähtäimeen on osunut edullinen J-sarja, kertoo SamMobile viitaten korealaissivusto ETNewsiin.Olisi vaikea kuvitella, että Samsung luopuisi näistä edullisemman pään Android-puhelimista kokonaan ja niinpä tiedot kertovatkin, että jatkossa halvempi pää kuuluu uuden M-sarjan piiriin, joka korvaa online-mynnissä olleet Galaxy On -sarjan laitteet.Galaxy S -mallit tietysti pysyvät entisellään ja Galaxy Note -mallisto on samoin todennäköisesti täysin turvassa. Ensi vuoden alkupuoliskolle esiteltävästä Galaxy S10:stä odotetaan jälleen isoa uudistusta.