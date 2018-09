Samsung haastaa OnePlussan ja Huawein uudella keskihintaisella puhelimella?

Twitter-huhut kertovat , että Samsungilla valmistellaan uuden Galaxy-puhelimen julkaisua, joka yhdistäisi keskiluokan hinnan ja kärkitason piiriteknologian.Kyseessä on tietojen mukaan Snapdragon 845 -järjestelmäpiirillä varustettu uusi Galaxy A -sarjalainen (kuvassa viime vuoden Galaxy A8). Hiljattain yhtiö kertoi julkistustilaisuudesta , joka pari päivää Googlen Pixel-tapahtuman jälkeen ja vajaan viikon ennen OnePlussan julkistustilaisuutta, josta odotetaan OnePlus 6T -laitetta.Arvelimmekin, että kyseessä on todennäköisesti Galaxy A -sarjan julkaisutilaisuus, joka on perinteisesti ajoittunut vuoden viimeiselle neljännekselle. Lisäksi korelaisyhtiön johdosta on jo aiemmin vahvistettu , että huipputeknologiaa tullaan tuomaan entistä edullisempiin puhelinmalleihin, joten tällaisen puhelimen julkaisu ei olisi järin suuri yllätys.Vaikka huhuissa puhutaan Snapdragon 845 -piiristä, niin hyvinkin voi olla, että laite saapuu Euroopassa myyntiin Samsungin omalla Exynos-piirillä, kuten Galaxy-lippulaivapuhelimet.Huawein ja OnePlussan hallitsema hintatietoisten ja kenties nuorempien kuluttajien markkinarako vaatii Samsungilta uudenlaista lähestymistapaa. Galaxy A -sarjan puhelimet eivät ole pystyneet valloittamaan tätä segmenttiä Samsungin toivomalla tavalla, joten voimme odottaa tänä vuonna jotain radikaalimpaa.Se mitä radikaali tarkoittaa Samsungin kohdalla, jää nähtäväksi.