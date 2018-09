Koodilöytö – Galaxy S10+:sta tulee myyntiin 5G-versio

5G-älypuhelimien virta näyttäisi alkavan ensi vuonna. XDA-Developers-verkkosivusto on esimerkiksi pannut merkille Galaxy S9:n ohjelmistopäivityksen koodista merkintöjä, joiden perusteella Samsung aikoisi sisällyttää 5G-tuen ensi keväällä julkaistaviin Galaxy S10+ -puhelimiin.Konfiguraatiotiedostojen perusteella 5G-yhteensopivuus ei olisi kuitenkin osa vakiovarustelua, vaan perusversiossa matkapuhelinyhteyksiä tuettaisiin ainoastaan 4G:hen asti ja myyntiin tulisi erikseen 5G-mallit. 5G-yhteensopivia Galaxy S10+ -puhelimia saisi sekä Exynos- että Snapdragon-pohjaisina. Pienemmissä Galaxy S10 -malleissa matkapuhelinverkkotuki rajoittuu edelleen 4G:hen.Syyskuun alussa eteläkorealainen The Bell -talousjulkaisu spekuloi Samsungin julkaisevan ensi keväänä Galaxy S10+:sta 5G-version . XDA-Developersin havaintojen perusteella näin näyttäisi olevan.Samsung on kuitenkin kertonut julkisesti, että markkinoille on tulossa 5G-puhelimia jo ennen Galaxy S10:tä.