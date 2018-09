Uusien iPhonien akkujen tiedot paljastuivat

Ensimmäiset iPhone XS -arvostelut on jo julkaistu , joten puhelimista on saatu irti paljon sellaistakin informaatiota, jota Apple ei ole suostunut paljastamaan. Kiinan televalvontaviranomaisen (TENAA) julkaisema dokumentti paljastaa palapelin viimeisenkin puuttuvan palan Puuttuva palanen on akun koko. Apple kertoo iPhonien teknisten tietojen esittelysivulla arvioidun akkukeston eri käyttötilanteissa, mutta akun teknistä kapasiteettia yhtiö ei koskaan kerro. Yleensä puhelimissa on alhaisempi kapasiteetti vastaaviin Android-puhelimiin verrattuna – yhtiö halunnee pitää tuotantokustannukset aisoissa käyttmällä mahdollisimman pieniä akkuja.TENAAn julkaisemien tietojen mukaan iPhone XS:ssä 2658 milliampeeritunnin akku, mikä on itse asiassa pienempi kuin viime vuoden iPhone X:ssä. Silti iPhone XS:n akkukeston luvataan olevan hieman parempi kuin iPhone X:ssä. Kookkaammassa iPhone XS Maxissa on 3174 milliampeeritunnin akku.Dokumenteista paljastui myös iPhone XR:n tiedot: sen akun kapasiteetti on 2942 milliampeerituntia. Apple lupaa iPhone XR:lle pidemmän akkukeston kuin edellä mainituille XS-malleille.