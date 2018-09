iPhone XS ja XS Max tulivat kauppoihin – Hinta saattaa karkottaa ostajia

uudet- ja-älypuhelimet ovat tulleet myyntiin Suomessa. Puhelimia on saatavilla kaikkien suurimpien myyntikanavien kautta, muun muassa operaattorit, elektroniikan jälleenmyyjät ja Applen oma verkkokauppa myy niitä suomalaisille kuluttajille ja yrityksille.Halvalla iPhone XS tai iPhone XS Max eivät lähde kaupasta, kuten puhelimien hintatietoja valottavasta uutisestamme selviää . Kallein iPhone XS Max (512 gigatavua) maksaa peräti 1679 euroa ja halvimmillaankin iPhone XS:stä (64 gigatavua) saa pulittaa 1179 euroa.Suurempia kuluttajamassoja saattaakin kiinnostaa enemmän iPhone XR -mallit, jotka tulevat kuitenkin kauppoihin Suomessa vasta 19. lokakuuta ja teknisesti ne eivät ole yhtä edistyksellisiä kuin iPhone XS -puhelimet. Esimerkiksi näyttöpaneeliteknologia on vaihdettu OLEDista LCD:hen ja resoluutio on alhaisempi. Hinnat alkavat kuitenkin 849 eurosta, joten iPhone XS:ään verrattuna säästöä syntyy mukavat 330 euroa.